Ми показуємо різницю між нами й людьми, які прийшли захоплювати нашу державу. Про це президент розповів журналістам іноземних ЗМІ.
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Наші навіть воюють цивілізовано
Зеленський згадав про відео чеченських бойовиків з їх диким відношенням до полонених українців. Крім того, вони мордують і мирних жителів, оточують міста.
Натомість з нашої сторони все інакше – є людяність, ми не катуємо людей.
Наші навіть воюють цивілізовано. Це дуже важливо,
– підсумував президент.
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