Президент звернувся до жителів південних областей, які хоробро виходять на мітинги проти окупантів, та наголосив, що у вільних людей стріляють раби.

Важливо Маріуполь переживе їх усіх, – Зеленський про окупантів, які стирають місто у пил

Російські раби пропаганди

Зеленський назвав окупантів рабами пропаганди, яка підміняє їхню свідомість. Вони звикли пакувати в автозаки всіх: навіть бабусю з чистим білим плакатом чи дівчину з аркушем А4, на якому написано лише одне слово – "мир".

Ці раби, яких прислала Росія, ніколи не бачили стільки вільних людей на площах, на вулицях. Ніколи не бачили тисяч людей, які не мають страху перед ними, перед рабами зі зброєю в руках. Раби сприймають волю як дикість, як небезпеку. У них переляк. Переляк, який пропагандисти вміють перекувати на ненависть. А далі – постріли в мирних вільних людей,

– наголосив Зеленський.

Президент закликав Херсон триматись. Українці ніколи не забудуть кадрів з цього міста. Зеленський запевнив: щойно ми зможемо до вас пробитися і прорватися, на кожного окупанта, який стріляв у мирних херсонців просто за синьо-жовтий колір, чекає чорна смуга.

Інших окупантів чекає те саме

Так, те саме чекає білих від переляку російських військових, яких сьогодні прогнали в Енергодарі. Прогнали голими руками. Чорна смуга буде в окупантів у Бердянську, у Мелітополі й Каховці. Всюди, де орки захоплюють наших людей.

Вони думають, що хтось організовує спротив. Проте Зеленський наголосив – ми не Росія. Спротив тут не треба організовувати, бо для українців – це властивість душі.

"І я дуже хочу, щоб у вас, всі наші українці на півдні, ніколи не промайнула навіть на мить думка, ніби Україна про вас не пам'ятає. Щоразу, коли вам важко, коли вам боляче, коли ви чините спротив попри все, будь ласка, знайте, що в нас у цей час розривається серце, бо ми з вами не поруч", – сказав президент.

Він додав, що ми просимо Бога підтримати вас, поки не можемо вигнати чужинців. Протести – це подвиг, і це щастя, що такі люди в нас є.

Українці – нескоренні

Зеленський відзначив, що за час цього вторгнення мільйони людей постійно заявляють про себе як про героїв: колись – звичайні українці, а зараз – борці. Чоловіки й жінки, які піднімаються за нашу державу на півдні, на сході, на півночі, в центрі, на заході й за кордоном. За словами Зеленського, ворог не вірить, що це дійсно – реальність.

Але ми змусимо їх повірити. І змусимо запамʼятати, що до нас їм дороги немає. І ніколи не буде,

– наголосив Зеленський.

Президент перелічив міста, які мужньо борються:

Київ, який мужньо й велично стоїть над Дніпром.

Харків... Гордий, охайний, освічений Харків. Який вони бʼють, а він ніяк не підкоряється.

Чернігів. Древній! Чернігів, який з часів Орди не знав такого звірства, яке переживає тепер від російських військових.

Суми, Охтирка й Лебедин... Ізюм, Дергачі... Волноваха, Попасна... Бородянка, Гостомель, Макарів... Миколаїв…

Маріуполь переживе всіх

Зеленський відзначив, що місто Маріуполь, яке окупанти просто знищують та руйнують у попіл, переживе їх усіх. Переживе нікчемних рабів, які не вміють піклуватися про власну країну. Про власних людей. А ще й ідуть у чужу.

Пам'ятають про кожного українця

Президент наголосив, що боремось за кожного українця. Влада про всіх памʼятає і дякує кожному місту: Львову, Франківську, Хмельницькому, Чернівцям, Тернополю, Луцьку, нашому Ужгороду, Кропивницькому, Запоріжжю, Дніпру, Кривому Рогу, Вінниці, Рівному, Черкасам, Полтаві, Одесі!

Тим, кого, можливо, нечасто згадують у промовах. Але хто дбає про наше спільне майбутнє. Про Україну. І про свободу – для кожного з нас. Хто приймає людей, які вимушено залишили свій дім. Хто працює на оборону. Хто відправляє гуманітарні вантажі. Хто розміщує евакуйовані підприємства,

– додав глава держави.

Гоніть цих рабів

Зеленський наголосив, що звертається до всіх у нашій державі та до тих, хто за кордоном. У містах і в селах. На свободі й тимчасово під окупацією. У Криму, у Донецьку, в Луганську.

"Звертаюся до всіх українців. Всюди, де ми є. Робіть усе для захисту нашої держави. Для порятунку нашого народу. Боріться. Воюйте й допомагайте. Гоніть цих рабів! Гоніть окупантів!" – сказав політик.

Це потрібно, щоб Україна жила – вільна і мирна, яку ми так любимо.

Дивіться відеозвернення Зеленського: