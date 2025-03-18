Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на пресс-конференцию лидера.

Смотрите также Разговор был хорошим и продуктивным, – Трамп впервые прокомментировал переговоры с Путиным

Журналисты спросили Зеленского, как он относится к попыткам Путина в переговорах с американской стороной обсуждать более "широкий круг" вопросов, например проблемы на Ближнем Востоке.

Широкий круг вопросов – это для того, чтобы исключить Украину максимально из этого процесса. Действительно, у сторон есть широкое поле своих тем, и это понятно. Америка – самостоятельное государство..., они могут обсуждать что угодно,

– указал президент.

Он отметил, что "это их двусторонние отношения, хотя, безусловно, они имеют влияние и на нашу ситуацию, прежде всего на войну в Украине".

И поэтому я не хотел бы... Я об этом говорил абсолютно откровенно американской стороне. При всем уважении, не хочу никого обижать, но я не хочу, чтобы мы были в списке "меню" для Путина. Понимаете? Мы не салат и не компот для этого человека, несмотря на его аппетит,

– подчеркнул Зеленский.

Президент подчеркнул, что Украина – самостоятельное государство.

"Поэтому без нас о нас, я считаю, что договариваться неправильно, потому что результата желаемого для всех не будет", – сказал украинский гарант.

Заметим, что военный аналитик Майкл Кларк заявил телеканалу Sky, что тот факт, что Зеленский не участвовал в сегодняшних переговорах, говорит о многом.

"В дипломатических кругах есть старая поговорка: "Если тебя нет за столом, ты в меню". И поверьте мне, Украина есть в меню", – высказался аналитик.

Отметим, что президент во время пресс-конференции также рассказал, что пока не общался с лидером США Дональдом Трампом после его разговора с российским диктатором Путиным. Однако он надеется, что звонок состоится.