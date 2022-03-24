Об этом сказал Владимир Зеленский во время выступления на Саммите НАТО, передает 24 канал.
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Президент Украины подчеркнул, что еще 24 февраля он обратился к НАТО с совершенно понятной просьбой – помочь закрыть небо над Украиной, чтобы обезопасить людей от российских бомб и ракет.
Мы не услышали ясный ответ… Хотя у Украины нет мощного противоракетного оружия. Имеет гораздо меньшую авиацию, чем Россия. Поэтому их преимущество в небе – это как применение оружия массового поражения,
– заявил Зеленский.
По его словам, НАТО видит последствия – сколько людей убито и сколько мирных городов разрушено.
"Украинская армия противостоит уже месяц в неравных условиях! И я уже месяц повторяю вам об одном", – добавил президент.
Зеленский обратился к миру на саммите НАТО: смотрите видео
К слову, российские войска совершают авиа и ракетные удары по территории Украины. Для этого оккупанты используют около 40 аэродромов в России, Беларуси и оккупированном Крыму.