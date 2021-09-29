Об этом рассказал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. Он подчеркнул, что украинская сторона намерена работать в дипломатическом русле – вместе со своими международными партнерами.

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Россия – циничная, лжет и манипулирует

Однако и России обещают серьезные проблемы. Киев делает все, чтобы заставить Москву прекратить вооруженную агрессию против украинских территорий.

Россия циничная, она лжет и манипулирует. Но другой России нет, и именно такая Россия ведет против нас войну. Однако и мы не сидим на месте, ожидая у моря погоды. Мы усиленно создаем почву для проведения переговоров во всевозможных форматах,

– сказал Кулеба.

По словам министра, президент Зеленский готов к встречам с представителями всех заинтересованных государств.

В ОП готовы к проведению саммита в нормандском формате

Отметим, что ранее в Офисе Президента сообщили, что готовы к встрече в нормандском формате еще при каденции Ангелы Меркель. В Кремле, мол, и не против такого собрания, однако заявляют, что препятствует этому именно Украина.

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По словам представителя Путина Дмитрия Пескова, подготовка к саммиту идет, однако особых результатов нет.