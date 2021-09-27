У Зеленского над этим работают. Параллельно продолжаются консультации в нормандском формате, отметил глава Офиса Президента Андрей Ермак.

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Чиновник отметил, что из четырех действующих лидеров "нормандской четверки" только двое присутствовали при подписании договоренностей. Действующая немецкая канцлер как раз является одной из них. Поэтому организовать встречу еще до ее отставки – крайне важно для Украины.

Мы работаем над этим, чтобы эта встреча состоялась. Это было бы очень справедливо, ведь она очень много сделала для этого (достижение договоренностей – 24 канал),

– объяснил Ермак.

Он обратил внимание и на то, что недавно с официальным визитом в Берлине находился Алексей Резников, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины. Там он, в частности, проводил раунд консультаций с представителями Германии и Франции по этому вопросу.

Что ранее заявляли в ОП

Недавно у Зеленского объяснили, что сам президент хотел бы, чтобы состоялся нормандский саммит. Впрочем, чтобы его организация не была бесполезной, по его результатам они должны достичь конкретных договоренностей. Например, по обмену пленными.

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