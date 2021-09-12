Вопрос проведения встречи пока не решали среди президентов. Об этом заявил пресс-секретарь президента Сергей Никифоров. Чтобы организация саммита не была бесполезной, лидеры могли бы встретиться для определенного результата.

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Зеленский, по словам Никифорова, конечно же, хочет встречи лидеров нормандского формата. Другие участники, по мнению спикера, тоже имеют такое же желание.

Также Никифоров говорил о конкретных результатах встречи. Например, по обмену пленными.

В этом формате есть постоянный контакт между сторонами, какие-то переговоры продолжаются. Ждем, что могут быть какие-то конкретные договоренности, чтобы их потом своим присутствием на самом высоком уровне подтвердили лидеры "нормандской четверки",

– сказал пресс-секретарь.

Теперь вопрос о проведении саммита решается на уровне советников и министров иностранных дел. Поэтому подробнее об уровне подготовки Никифоров не смог рассказать.

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