Об этом высказалась заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд на полях форума "Ялтинская европейская стратегия" (YES). Мероприятие проходит 9 – 11 сентября в Киеве.
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США и нормандский формат: при каких условиях возможно их совместить
Представительница Государственного департамента США Виктория Нуланд в Киеве во время YES ответила на вопрос, касающийся более глубокого привлечения Белого дома к процессу мирного урегулирования ситуации на Донбассе.
Нуланд спросили, что, по ее мнению, могут сделать США, чтобы убедить Россию сдвинуть процесс с места.
- И та ответила, что Белый дом готов участвовать в переговорах в нормандском формате.
- Или предоставлять параллельную поддержку переговорному процессу, если участие США будет полезным.
При этом Нуланд напомнила, что еще при президентстве Обамы участвовала в параллельном "нормандским переговорам" процессе, чтобы "устранить пробелы и внести свою долю творческого подхода".
- К сожалению, с тех пор и по сей день "не похоже, чтобы все те усилия сильно сдвинулись".
Я думаю, что мы сказали Украине, России и европейцам, что мы готовы возобновить взаимодействие каким-либо образом или в рамках нормандского формата, или снова применить параллельную поддержку,
– заверила Нуланд.
Однако и подчеркнула: "Это при необходимости и если стороны будут видеть способ, благодаря которому мы будем полезны".
Реанимирование переговоров в нормандском формате: последние новости
- В начале сентября 2021 после визита Владимира Зеленского в США из украинского правительства и Офиса Президента прозвучали заявления, что США готовы участвовать в переговорах по Донбассу – в нормандском или ином форматах.
- Президент Зеленский впоследствии выразил надежду на предметный разговор с Путиным. Однако в Кремле имеют свое понимание ситуации и говорят, что "вряд ли нам есть смысл собираться".