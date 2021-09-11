Об этом высказалась заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд на полях форума "Ялтинская европейская стратегия" (YES). Мероприятие проходит 9 – 11 сентября в Киеве.

К теме Германия и Франция предлагают нормандскую встречу: Кремль отказывается

США и нормандский формат: при каких условиях возможно их совместить

Представительница Государственного департамента США Виктория Нуланд в Киеве во время YES ответила на вопрос, касающийся более глубокого привлечения Белого дома к процессу мирного урегулирования ситуации на Донбассе.

Нуланд спросили, что, по ее мнению, могут сделать США, чтобы убедить Россию сдвинуть процесс с места.

И та ответила, что Белый дом готов участвовать в переговорах в нормандском формате.

Или предоставлять параллельную поддержку переговорному процессу, если участие США будет полезным.

При этом Нуланд напомнила, что еще при президентстве Обамы участвовала в параллельном "нормандским переговорам" процессе, чтобы " устранить пробелы и внести свою долю творческого подхода".

К сожалению, с тех пор и по сей день "не похоже, чтобы все те усилия сильно сдвинулись".

Я думаю, что мы сказали Украине, России и европейцам, что мы готовы возобновить взаимодействие каким-либо образом или в рамках нормандского формата, или снова применить параллельную поддержку,

– заверила Нуланд.

Однако и подчеркнула: "Это при необходимости и если стороны будут видеть способ, благодаря которому мы будем полезны".

Реанимирование переговоров в нормандском формате: последние новости