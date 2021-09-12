Питання проведення зустрічі наразі не вирішували серед президентів. Про це заявив прессекретар президента Сергій Никифоров. Щоб організація саміту не була марною, лідери могли б зустрітись для певного результату.
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Які мали б бути результати
Зеленський, за словами Никифорова, звичайно ж, хоче зустрічі лідерів нормандського формату. Інші учасники, на думку речника, теж мають таке ж бажання.
Також Никифоров говорив про конкретні результати зустрічі. Наприклад, щодо обміну полоненими.
У цьому форматі є постійний контакт між сторонами, якісь переговори тривають. Чекаємо, що можуть бути якісь конкретні домовленості, щоб їх потім своєю присутністю на найвищому рівні підтвердили лідери "нормандської четвірки",
– сказав прессекретар.
Тепер питання щодо проведення саміту вирішується на рівні радників й міністрів закордонних справ. Тому детальніше про рівень підготовки Никифоров не зміг розповісти.
Останні новини про зустріч у нормандському форматі
- Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що ще з літа тривають перемовини щодо зустрічі глав МЗС нормандського формату. Франція та Німеччина домовляються щодо дати.
- Україна чекала на відповідь про участь від глави МЗС Росії Сергія Лаврова.
- Раніше міністр гостро розкритикував ініціативи України щодо розширення нормандського формату та залучення до нього США. Крім того, він говорив, що зустріч можлива лише тоді, коли на ній обговорять виконання мінських угод.
- До слова, у США на рівні Державного департаменту 10 вересня пролунали заяви про те, що Білий дім готовий долучитися до переговорів Києва і Москви.