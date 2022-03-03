Россиянам придется ощутить на себе все последствия решения преступного и подлого вторжения своих военных на территорию Украины. Множество компаний-гигантов вышли из страны-агрессора, и их список постоянно растет.
Кстати Начались новые переговоры России и Украины: видео
"Во всем виновата власть"
Согласно опросам группы "Рейтинг", 55% украинских граждан убеждены, что вина за войну с Украиной лежит исключительно на российских властях. 38% утверждают, что виновны как власть, так и народ.
Что касается Беларуси, с территории которой также производились обстрелы и нападение на украинские территории, то здесь вину на власть переводит 70% людей. С ответственностью власти и народа согласны 24%.
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