Росіянам доведеться відчути на собі усі наслідки рішення злочинного та підлого вторгнення своїх військових на територію України. Безліч компаній-гігантів вишли з країни-агресора, і їх перелік постійно зростає.

До речі Почалися нові переговори Росії та України: відео

"У всьому винна влада"

Згідно з опитуваннями групи "Рейтинг" 55% українських громадян переконані, що провина за війну з Україною лежить виключно на російській владі. 38% стверджують, що винні як влада, так і народ.

Що стосується Білорусі, з території якої також проводилися обстріли та напад на українські території, то тут провину на владу перекладає 70% людей. З відповідальністю влади та народу погоджуються 24%.

Опитування було проведене 1 березня, аудиторія – населення України віком від 18 років з усіх областей, кількість респондентів склала 1200.