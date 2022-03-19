Такое мнение высказал в эфире 24 канала экс-командующий войсками США в Европе Бен Ходжес. Он отметил, что к активным действиям многие призывали еще после вторжения России в Грузию в 2008 году.

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Однако тогда не отреагировали.

После того, как Асад использовал химическое оружие в Сирии с помощью россиян, мы ничего не сделали. Знаменитые красные линии Обамы – они просто перешагнули через них, мы ничего не сделали,

– сказал экс-командующий войсками США.

Не распознали угрозу

Он считает, что такое поведение было сигналом для Кремля, что проблем нет. Мол, США это не беспокоит или они не готовы.

"Ваш вопрос подчеркивает тот факт, что мы на Западе не смогли распознать угрозу и остановить ее до того, как это произошло", – подытожил Ходжес.

Полное интервью с экс-командующим армии США в Европе генералом Беном Ходжесом – смотрите в 22:00 на ютубе 24 канала. Не пропустите!