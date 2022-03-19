Таку думку висловив в ефірі 24 каналу екскомандувач військами США в Європі Бен Ходжес. Він зауважив, що до активних дій багато хто закликав ще після вторгнення Росії в Грузію у 2008 році.

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Однак тоді не відреагували.

Після того, як Асад використав хімічну зброю в Сирії за допомогою росіян, ми нічого не зробили. Знамениті червоні лінії Обами – вони просто переступили через них, ми нічого не зробили,

– сказав екскомандувач військами США.

Не розпізнали загрозу

Він вважає, що така поведінка була сигналом для Кремля, що проблем немає. Мовляв, США це не турбує або вони не готові.

"Ваше питання підкреслює той факт, що ми на Заході не змогли розпізнати загрозу і зупинити її до того, як це сталось", – підсумував Ходжес.

Повне інтерв'ю з екскомандувачем армії США в Європі, генералом Беном Ходжесом – дивіться о 21:30 на ютубі 24 каналу. Не пропустіть!