Таку думку в ексклюзивному інтерв'ю 24 каналу висловив екскомандувач армії США в Європі, генерал Бен Ходжес.

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На запитання ведучої, чи дійсно є ризик того, що Путін натисне "червону кнопку", він відповів чітко: "Ні. Я не вірю в це. Я вважаю, ми з надмірною пересторогою дивимось на це.".

Однак Ходжес підкреслив, що Путін – це персонаж, який труїв власних громадян, йому нічого не коштує знищувати житлові будинки, театри, лікарні і вбивати невинних людей. Він 100% жорстокий і безжальний.

Але я не думаю, що він готовий зробити щось, що закінчиться повним руйнуванням його власної країни. Крім того, він не може зробити цього власноруч,

– зазначив генерал.

Він додав, що сподівається, що навколо Путіна є люди, які думають про те, як будуть жити після війни в Україні, а будь-яке продовження атаки не дозволить їм цього.

Повне інтерв'ю з екскомандувачем армії США в Європі, генералом Беном Ходжесом – дивіться о 21:30 на ютубі 24 каналу. Не пропустіть!