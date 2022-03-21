Об этом заявил украинский писатель и журналист Ян Валетов в эфире 24 каналу.

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"Мы обязательно победим, но я не могу спрогнозировать скорую победу. Я не могу спрогнозировать легкий путь независимости", – отметил писатель.

По словам Валетова, сейчас украинцы имеют "отложенную" войну, которой не было в 1991 году, когда государство стало независимым.

Я убежден, что Украина сможет победить такое нашествие. Я уверен, что у нас сильная армия. Однако в такой ситуации не бывает легкой победы,

– заявил писатель.

Валетов добавил, что у нашего государства подлый враг, поэтому украинцам еще некоторое время придется побороться.

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