Про це заявив український письменник та журналіст Ян Валетов в ефірі 24 каналу.

До теми Росія напала на Україну: хронологія основних подій 4 тижня війни

"Ми обов'язково переможемо, але я не можу спрогнозувати швидку перемогу. Я не можу спрогнозувати легкий шлях незалежності", – зазначив письменник.

За словами Валетова, зараз українці мають "відкладену" війну, якої не було у 1991 році, коли держава стала незалежною.

Я переконаний, що Україна зможе перемогти таку навалу. Я впевнений, що у нас сильна армія. Однак у такій ситуації не буває легкої перемоги,

– заявив письменник.

Валетов додав, що наша держава має підлого ворога, тож українцям ще якийсь час доведеться поборотися.

Валетов спрогнозував, як далі може розвиватися війна: дивіться відео