В своей телеграме Виталий Кличко написал всего несколько чрезвычайно важных слов. И они касаются не только каждого киевлянина, но и каждого украинца, которому болит сердце за то, что происходит!

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Друзья! Киевляне! Мы охраняем наш город! Киев и наше государство пытаются уничтожить. Мы должны выстоять! Слава Украине!,

– призвал он.

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Текст публикации Виталия Кличко

Друзья! Киевляне! Мы обороняем наш город! Киев и наше государство пытаются уничтожить. Мы должны выстоять! Слава Украине!