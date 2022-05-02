По его словам, жена и дети имеют отдельные меры безопасности из-за всей этой ситуации.

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Президент Украины отметил, что нет возможности ежедневно общаться с детьми, однако иногда это удается сделать.

Они все понимают. Они должны все понимать. И мне для этого не нужно что-то им рассказывать или наоборот о чем-то специально не вспоминать,

– рассказал Владимир Зеленский.

"У нас открытая демократия в государстве и такая же демократия, даже большая, в семье. Я отвечаю на их (детей – 24 канал) вопросы. Стараюсь всегда абсолютно открыто и честно", – добавил Зеленский.

По его словам, дети сами ищут и находят информацию в интернете о происходящих событиях. В этом они отличаются от российского молодого поколения, так как имеют доступ к любому средству массовой информации и умеют анализировать.

"Моя жена, конечно, рассказывает им все, что происходит. Они точно знают с кем мы воюем, против кого мы воюем, за что мы воюем. И точно знают, что мы победим", – добавил Владимир Зеленский.

Семья Зеленского во время войны

В первые часы войны вместе с Владимиром Зеленским на Банковой были его жена Елена и дети. Россияне дважды штурмовали Офис Президента.

Первая леди Украины Елена Зеленская рассказала, что говорит с детьми о войне. Она отметила, что это неприятно и тяжело, но в то же время им нужно объяснять события, которые происходят вокруг.

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