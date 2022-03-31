Так, в интервью одному из изданий первая леди Украины Елена Зеленская рассказала, как говорит с детьми о войне.

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Зеленская рассказала, как говорит со своими детьми о войне

Первая леди говорит, что, конечно, разговаривать с детьми о войне неприятно и тяжело, но в то же время им нужно объяснять события, происходящие вокруг.

Ужасно разговаривать с детьми не о путешествиях, тиктоках или домашних заданиях, а о бомбах, ракетах и ​​свободе. Страшно, что дети сегодня вынуждены просыпаться под вой сирен и прятаться в бункерах. Однако, надо объяснять происходящим детям,

– подчеркнула она.

По словам Зеленской, старшая дочь сама ищет информацию и тогда обсуждает ее с родителями. А младший отдает себе отчет в сегодняшних событиях в Украине – рисует войну, а не Бэтмена или Человека-паука.

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Женщина также отметила, что ее удивило, как хорошо дети держались в первые дни вторжения России в Украину.

Они действовали организованно и дисциплинированно. Не задавали лишних вопросов и все делали быстро. Им не мешало то, что приходилось спать в одежде несколько дней подряд,

– рассказала Зеленская.

Она добавила, что однажды от усталости заснула так крепко, что не услышала воздушную тревогу. Тогда сын разбудил со словами: "Мама, нам снова нужно в подвал. Вставай. Позже поспишь".

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