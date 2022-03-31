Так, в інтерв'ю одному із видань перша леді України Олена Зеленська розповіла, як говорить з дітьми про війну.

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Зеленська розповіла, як говорить зі своїми дітьми про війну

Перша леді каже, що, звісно, розмовляти з дітьми про війну неприємно і важко, але водночас їм треба пояснювати про події, які відбуваються навколо.

Жахливо розмовляти з дітьми не про подорожі, Тікток або домашні завдання, а про бомби, ракети і свободу. Страшно, що діти сьогодні змушені прокидатися під виття сирен та ховатися у бункерах. Проте, треба пояснювати дітям, що відбувається,

– підкреслила вона.

За словами Зеленської, старша дочка сама шукає інформацію, й тоді обговорює її з батьками. А молодший усвідомлює сьогоднішні події в Україні – малює війну, а не Бетмена чи Людину-павука.

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Жінка також зауважила, що її здивувало те, як добре діти трималися у перші дні вторгнення Росії в Україну.

Вони діяли організовано та дисципліновано. Не ставили зайвих запитань і все робили швидко. Їм не заважало те, що доводилося спати в одязі кілька днів поспіль,

– розповіла Зеленська.

Вона додала, що якось від втоми заснула так міцно, що не почула повітряну тривогу. Тоді син розбудив зі словами: "Мамо, нам знову треба в підвал. Вставай. Пізніше поспиш".

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