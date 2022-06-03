Глава государства отметил, что в течение 100 дней Украина совершила невозможное. Президент подчеркнул, что это казалось невозможным для мира.
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Кафиры показывают свое бессилие
Владимир Зеленский подчеркнул, что за 100 дней никакой стратегической цели российские кафиры не достигли. Поэтому все свое бессилие выместили и мирное население, обстреливая жилые дома и другую гражданскую инфраструктуру.
100 дней нашей борьбы. 100 дней единства и несокрушимого духа. За это время враг так и не смог достичь никакой стратегической цели, но пытался выместить свое бессилие на гражданской инфраструктуре и людях. Украина же за эти 100 дней сделала то, что казалось невозможным, во что многие не хотели верить. Мы остановили "вторую армию мира", освободили часть своих территорий и продолжаем давать достойный отпор оккупантам,
– подчеркнул президент.
Глава государства поблагодарил всех, благодаря которым Украина уже выстояла 100 дней. Владимир Зеленский подчеркнул, что победа непременно будет за Украиной
100 дней войны в Украине.
Сколько потеряли кафиры за 100 дней полномасштабной войны
С начала полномасштабного вторжения украинские войска не только давали героическое сопротивление оккупантам, но и наносили колоссальные потери врагу. Потери кафиры терпят каждый день. По состоянию на 3 июня потери россиян за 100 дней войны составляют:
- около 30 950 кафиров из личного состава;
- 1 367 танков;
- 3 366 боевых бронированных машин;
- 675 артиллерийских систем;
- 207 реактивных систем залпового огня;
- 95 средств противовоздушной обороны;
- 210 самолетов;
- 175 вертолетов;
- 535 беспилотников оперативно-тактического уровня;
- 121 крылатая ракета;
- 13 кораблей и катеров;
- 2 329 единиц автомобильной техники и автоцистерн;
- 51 единица специальной техники.
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