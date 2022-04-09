Об этом заявил советник министра внутренних дел Вадим Денисенко в эфире 24 канала.

К теме На случай нового наступления оборонительные рубежи максимально отодвинули от Киева

"За минувшие сутки (8 апреля – 24 канал) было 50 обстрелов по Харьковской области. Мы отбиваем атаки. Оккупанты пробуют обойти Изюм, чтобы прорываться дальше на Донбасс", – рассказал советник министра.

Где продолжаются главные боевые действия

По словам Денисенко, если говорить о Харьковской области, то ключевыми сейчас являются направления от Изюма в сторону Барвенково и Лозовой. Дальше – дорога на Славянск и на Краматорск.

Там концентрируют главные боевые действия, если мы говорим о линии Изюм – Славянск,

– рассказал советник министра.

Денисенко рассказал, где продолжаются главные бои: смотрите видео