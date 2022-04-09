Об этом заявил советник министра внутренних дел Вадим Денисенко в эфире 24 канала.
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"За минувшие сутки (8 апреля – 24 канал) было 50 обстрелов по Харьковской области. Мы отбиваем атаки. Оккупанты пробуют обойти Изюм, чтобы прорываться дальше на Донбасс", – рассказал советник министра.
Где продолжаются главные боевые действия
По словам Денисенко, если говорить о Харьковской области, то ключевыми сейчас являются направления от Изюма в сторону Барвенково и Лозовой. Дальше – дорога на Славянск и на Краматорск.
Там концентрируют главные боевые действия, если мы говорим о линии Изюм – Славянск,
– рассказал советник министра.
Денисенко рассказал, где продолжаются главные бои: смотрите видео