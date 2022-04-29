Об этом в эфире 24 каналу рассказал военный аналитик Сергей Грабский. Он также отметил, что ВСУ очень успешно "выбивают" врага на контрударах.

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Фронтовые деревни в радиусе до 10 километров "переходят из рук в руки", очень насыщенные бои. Сейчас у нас пик противостояния, враг изо всех сил пытается продвинуться, а наши ребята контрударами их отбивают,

– объясняет аналитик.

"Такая "горячая" ситуация на фронте уже в течение двух-трех дней и то, что мы имеем освобожденные села, это впечатляет. Ведь пока, враг превосходит нас численно и по количеству вооружения, ВСУ благодаря своему профессионализму, на контрударах освобождают наши территории," – уверяет Сергей Грабский.

Напомним, последним достижением Збройних Сил Украины стало освобождение села Русская Лозовая на севере Харьковской области. Это важно, ведь именно из этого населенного пункта оккупанты обстреливали спальные районы Харькова.

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