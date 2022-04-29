Про це у ефірі 24 каналу розповів військовий аналітик Сергій Грабський. Він також зазначив, що ЗСУ дуже успішно "вибивають" ворога на контрударах.

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Фронтові села у радіусі до 10 кілометрів "переходять з рук в руки", дуже насичені бої. Зараз у нас пік протистояння, ворог з усіх сил намагається просунутися, а наші хлопці контрударами їх відбивають,

– пояснює аналітик.

"Така "гаряча" ситуація на фронті вже протягом двох-трьох днів і те, що ми маємо звільнені села, це вражає. Адже поки що, ворог переважає нас чисельно і за кількістю озброєння, ЗСУ завдяки своєму професіоналізму, на контрударах визволяють наші території," – запевняє Сергій Грабський.

Нагадаємо, останнім здобутком Збройниз Сил України, стало звільнення села Руська Лозова, що на півночі Харківської області. Це важливо, адже саме з цього населеного пункту окупанти обстрілювали спальні райони Харкова.

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