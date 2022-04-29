Генеральний штаб ЗСУ не виключає здійснення окупантами демонстраційних дій та провокацій у прикордонних районах.

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За їх даними, можливо, ворог обстрілюватиме українські позиції та інфраструктуру у районах поблизу кордонів.

Відомо, що у прикордонних з Україною районах Брянської та Курської областей Росії окупанти розмістили частину підрозділів, виведених для відновлення боєздатності.

А на Сіверському напрямку противник намагається не допустити переміщення резервів Збройних Сил України до Східної операційної зони.

Цікаво! Воїни 80-ї окремої десантно-штурмової бригади показали знищення ворожої бронетехніки. Десантники пообіцяли й далі виконувати бойові завдання та ліквідовувати ворогів України.

До слова, українці продовжують чинити героїчний та мужній опір російським загарбникам, обороняючи свою землю. Так, 29 квітня триває вже 65 день війни. Про головні події цього дня війни та нові дані про втрати окупантів – читайте у матеріалі 24 каналу.

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