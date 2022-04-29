Генеральный штаб ВСУ не исключает совершения оккупантами демонстрационных действий и провокаций в приграничных районах.

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По их данным, возможно, враг будет обстреливать украинские позиции и инфраструктуру в районах вблизи границ.

Известно, что в приграничных с Украиной районах Брянской и Курской областей России оккупанты разместили часть подразделений, выведенных для восстановления боеспособности.

А на Северском направлении противник пытается не допустить перемещения резервов Вооруженных Сил Украины в Восточную операционную зону.

Интересно! Воины 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады показали уничтожение вражеской бронетехники. Десантники пообещали и дальше выполнять боевые задания и ликвидировать врагов Украины.

К слову, украинцы продолжают оказывать героическое и мужественное сопротивление русским захватчикам, защищая свою землю. Так, 29 апреля длится уже 65-й день войны. О главных событиях этого дня войны и новых данных о потерях оккупантов – читайте в материале 24 канала.

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