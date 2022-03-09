За режим тишины получаем "благодарность" от оккупантов в виде обстрелов
Об этом сказал глава Донецкой ОВ Павел Кириленко в совместном эфире всех украинских телеканалов, сообщает 24 канал.
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Он заявил, что оккупанты могут объявить режим тишины в центре Мариуполя на 40 минут и одновременно обстреливают окрестности города и по маршруту эвакуации.
"Только начинаем двигаться – сразу идут обстрелы, сеется паника. Мы понимаем, что может происходить дальше", – сказал глава Донецкой ОВА.
Кириленко отметил, что Украина предоставляет гарантии режима тишины, за что получает "благодарность" от оккупантов в виде обстрелов.
Где прекращаем режим тишины – сразу идет обстрел и прорыв в Мариуполь,
– сказал Кириленко.
Он добавил, что 7 марта во время режима тишины 10 вражеских танков совершили прорыв со стороны аэропорта. Он заявил, что бой длился 3 часа и украинские военные сожгли 6 танков.
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