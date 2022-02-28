Начал он с того, что по состоянию на пятые сутки полномасштабной войны России против украинского народа мы стоим крепко. А то, что происходит на нашей земле, наконец показало миру, какой является Украина и страна-агрессор, которая на нее напала, передает 24 канал.

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Президент Украины отметил, что слышит искреннее уважение во время каждого разговора с партнерами. Украинцам удалось показать всему миру, кто они. А вот Россия продемонстрировала – кем она стала.

За время российского вторжения – всего лишь за четверо суток – в результате российских обстрелов погибли шестнадцать украинских детей. Шестнадцать! 45 детишек ранены,

– подчеркнул Владимир Зеленский.

Поэтому каждое преступление, каждый обстрел оккупанта против украинцев только сплачивает нас, а также наших партнеров, подчеркнул президент.

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