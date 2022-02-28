Почав він з того, що станом на п'яту добу повномасштабної війни Росії проти українського народу ми стоїмо міцно. А те, що відбувається на нашій землі, нарешті показало світові, якою є Україна та країна-агресорка, що на неї напала, передає 24 канал.

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Президент України зауважив, що відчуває щиру повагу під час кожної розмови з партнерами. Українцям вдалося показати усьому світу, хто вони. А от Росія продемонструвала – ким вона стала.

За час російського вторгнення – всього лише за чотири доби – внаслідок російських обстрілів загинули шістнадцять українських дітей. Шістнадцять! 45 діточок поранені,

– наголосив Володимир Зеленський.

Тож кожен злочин, кожен обстріл окупанта проти українців лише згуртовує нас, а також наших партнерів, підкреслив президент.

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