Об этом в эфире 24 Канала рассказал директор Музея Революции Достоинства Игорь Пошивайло. Он сообщил, что ситуация вокруг "советщины" на Аллее Небесной Сотни прогнозируемая.
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Идею воплотили в непутевую форму
По словам Игоря Пошивайло, замысел организаторов был неплохим, но о нем все узнали только через скандал.
Инсталляции должны рассказать об истории становления украинской государственности от древних времен до современности. К сожалению, хорошая идея была воплощена в непутевую форму, которая вызывает возмущение,
– подчеркнул директор Музея Революции Достоинства.
Пошивайло отметил, что "территория еще остается, к сожалению, открытой живой раной и сегодня трудно делать подобные интервенции". Уверен директор и в том, что нужно было объяснять и согласовывать форму со смыслом.
Информирования об инсталляциях не было
Пошивайло сказал, что информирование от организаторов должно было получить не только общество, но даже и Генеральная прокуратура Украины.
"Мы предупреждали организаторов о том, что необходимо как можно более открыто и шире информировать общественность и заинтересованные стороны. Обязательно надо предупреждать о любых действиях на этой территории", – отметил директор музея.
Аллея Героев Небесной Сотни, по словам Игоря Пошивайло, является территорией под арестом и памятником истории местного значения.
Для нас это тоже была небольшая неожиданность и нас очень возмущает ситуация, когда пытаются сделать виновным именно музей. Музей не предоставляет никаких разрешений на проведение мероприятий в центре Киева,
– пояснил Пошивайло.
Игорь Пошивайло также добавил, что подобные инсталляции в центре столицы под компетенцией Киевской городской госадминистрации.
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Советские декорации в Киеве: что известно
- На Аллее Небесной Сотни 17 августа появились конструкции, связанные с СССР. Из-за этого начался скандал.
- Инсталляцию даже прокомментировал мэр столицы Виталий Кличко. Он сообщил, что конструкции согласовали с Музеем Революции Достоинства.
- Уже под вечер аллею таки очистили от советских декораций.
- Полиция выясняет обстоятельства инцидента, в частности проверяет, были ли разрешения.