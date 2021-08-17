Постановка должна была быть посвящена Дню Независимости Украины. Кроме рабочих, к демонтажу присоединились и прохожие.
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Место съемки перенесут в другое место
По творческому замыслу режиссера, как говорится в заявлении УИНП, цель перформанса – показать все эпохи, сквозь которые прошла Украина к независимости.
В то же время временные конструкции должны показывать разные периоды. Декорации были нужны для съемок проекта.
Учитывая чувствительность места, после общения со всеми причастными сторонами организаторы постановки согласились убрать конструкции и перенести на другое место съемки,
– говорится в заявлении УИНП.
По словам организаторов, они не планируют восстанавливать декорации.
Советские декорации в Киеве: что известно о ситуации
- На Аллее Небесной Сотни установили конструкции ностальгии по Советскому Союзу. Из-за этого разгорелся скандал.
- Инсталляцию прокомментировал городской голова Виталий Кличко. Он сообщил, что соответствующие конструкции согласовали с Музеем Революции Достоинства.
- По словам директора музея Игоря Пошивайло, об идее – информировали устно.
- Уже 17 августа в Киеве завалили декорации, которые установили ко Дню Независимости.
- Полиция устанавливает обстоятельства инцидента, в частности проверяет, были ли разрешения на установку конструкций.