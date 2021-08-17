Постановка мала бути присвячена Дню Незалежності України. Окрім робітників, до демонтажу долучились і перехожі.
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Місце зйомки перенесуть в інше місце
За творчим задумом режисера, як мовиться в заяві УІНП, мета перформансу – показати всі епохи, крізь які пройшла Україна до незалежності.
Водночас тимчасові конструкції мали б показувати різні періоди. Декорації були потрібні для зйомок проєкту.
З огляду на чутливість місця, після спілкування з усіма причетними сторонами організатори постановки погодилися прибрати конструкції та перенести зйомки на інше місце,
– мовиться в заяві УІНП.
За словами організаторів, вони не планують відновлювати декорації.
Радянські декорації в Києві: що відомо про ситуацію
- На алеї Небесної Сотні встановили конструкції ностальгії за Радянським Союзом. Через це розгорівся скандал.
- Інсталяцію прокоментував міський голова Віталій Кличко. Він повідомив, що відповідні конструкції погодили з Музеєм Революції Гідності.
- За словами директора музею Ігоря Пошивайла, про ідею – інформували усно.
- Вже 17 серпня в Києві завалили декорації, які встановили до Дня Незалежності.
- Поліція встановлює обставини інциденту, зокрема перевіряє, чи були дозволи на встановлення конструкцій.