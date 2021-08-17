Постановка мала бути присвячена Дню Незалежності України. Окрім робітників, до демонтажу долучились і перехожі.

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Місце зйомки перенесуть в інше місце

За творчим задумом режисера, як мовиться в заяві УІНП, мета перформансу – показати всі епохи, крізь які пройшла Україна до незалежності.

Водночас тимчасові конструкції мали б показувати різні періоди. Декорації були потрібні для зйомок проєкту.

З огляду на чутливість місця, після спілкування з усіма причетними сторонами організатори постановки погодилися прибрати конструкції та перенести зйомки на інше місце,

– мовиться в заяві УІНП.

За словами організаторів, вони не планують відновлювати декорації.

Відзначимо! На алеї Небесної Сотні наразі перебувають правоохоронці. А також – представники Київської міської ради та депутати.

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