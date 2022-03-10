Несмотря на то, что вокруг города много вражеской армии, городские службы продолжают работать.

"Но столица живет под угрозой вторжения. Поэтому мы продолжаем вместе с военными и теробороной заботиться об укреплении Киева. Обеспечиваем наших защитников едой, снаряжением, которое поступает помощью от друзей Киева и Украины", – заявил Виталий Кличко.

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Он также напомнил, что бои продолжаются под Киевом.

Кроме того, в городе помогают тем, кого эвакуировали из окрестных городов – Гостомеля, Бучи, Ворзеля, Ирпеня. Киев предоставляет для этого транспорт, а также работают спасатели.

"У нас одна боль – боль за наше государство. Одна цель – освободить Украину от нашествия орков, отстоять свое будущее", – подытожил Виталий Кличко.

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