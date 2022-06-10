Украине нужна артиллерия и ракеты

Об этом британским журналистам рассказал представитель Главного управления разведки Вадим Скибицкий. Он подчеркнул, что "мы проигрываем в артиллерии".

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По словам Скибицкого, война стала артиллерийской, и будущее будет решаться непосредственно на линии фронта.

Сейчас все зависит от того, что дает нам Запад. Украина имеет одну артиллерийскую систему на 10 – 15 русских. Наши западные партнеры отдали нам около 10 процентов того, что у них есть,

– рассказал представитель ГУР.

Украина использует от 5 до 6 тысяч артиллерийских снарядов в день. С таким темпом ВСУ уже почти потратили все свои артиллерийские боеприпасы и теперь используют стандартные снаряды НАТО 155 калибра.

Кроме необходимости в артиллерийских снарядах, Украина нуждается в ракетных комплексах дальнего действия для того, чтобы уничтожать российскую артиллерию издалека.

Скибицкий рассказал о ситуации на фронте

Вадим Скибицкий также рассказал и об актуальном положении дел на линии столкновения с российской армией. Так, большинство вражеских сил сейчас сосредоточено в районе Донбасса. Оккупанты хотят выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей. Именно в этом районе шли самые ожесточенные артиллерийские бои.

На Северо-Востоке Украины, в районе Харькова, россияне сосредоточились на обороне, ведь ВСУ своим контрнаступлением вытеснили их из ряда мест и сел. По словам Скибицкого, угроза Харькову уменьшилась.

Во временно оккупированных Запорожской и Херсонской областях захватчики выстраивают двойные и тройные линии обороны. Представитель ГУР заявил, что при таких условиях отвоевывать эти территории будет сложнее, поэтому вопрос поставки оружия остается актуальным.

Украинская разведка считает, что России, даже без мобилизации и производства оружия, хватит сил продолжать боевые действия в нынешних темпах еще год. Не исключено, что Россия временно заморозит войну, чтобы убедить Запад снять или хотя бы ослабить санкции, но обязательно снова начнет.

Их цель – вся Украина и даже больше,

– констатировал Скибицкий.

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