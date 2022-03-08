Такое мнение высказала министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук в интервью 24 каналу.

К теме Будем в переговорах от Байдена, Макрона, Джонсона, которые стоят за спиной Зеленского, – Верещук

Против, чтобы Запад нами прикрывался

По ее словам, Украина за то, чтобы переговоры с Путиным продолжались, чтобы условия, которые он ставит перед нами обсуждались за круглым столом всей сообщества свободного мира. Однако, есть и то, против чего выступает наше государство.

Мы против, чтобы западные страны нашими руками воевали против Путина, делая вид, что это не они, не принимающие в этом участия. Нельзя уже так усложнять процесс,

– отметила Верещук.

Все уже и так сложно

Министр также подчеркнула, что процесс сейчас и так затруднен – "рвами и окопами, где множество людей, которые хотят жить, а не быть уничтоженными врагом и его авиаударами".

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