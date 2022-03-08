Таку думку висловила міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук в інтерв'ю 24 каналу.

До теми Будемо в перемовинах від Байдена, Макрона, Джонсона, які стоять за спиною Зеленського, – Верещук

Проти, щоб Захід нами прикривався

За її словами, Україна за те, щоб перемовини з Путіним тривали, щоб умови, які він ставить перед нами обговорювались за круглим столом усієї спільноти вільного світу. Однак, є й те, проти чого виступає наша держава.

Ми проти, щоб західні країни нашими руками воювали проти Путіна, вдаючи, що це не вони, що не беруть у цьому участі. Не можна вже так ускладнювати процес,

– зауважила Верещук.

Усе вже й так складно

Міністерка також підкреслила, що процес зараз і так ускладнений – "ровами та окапами, де безліч людей, які прагнуть жити, а не бути знищеними ворогом і його авіаударами".

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