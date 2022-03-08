Віцепрем'єр-міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій це сказала 8 березня в спілкуванні з журналістами 24 каналу.

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"Будемо на міцних позиціях"

Вона зауважила, що для цього потрібна підтримка світу. Адже повну підтримку народу України президент Володимир Зеленський вже має.

Якщо така підтримка буде, ми будемо від усього цивілізованого світу. Від Джозефа Байдена, від Бориса Джонсона, від пана Макрона, від пана Шольца. Від усіх, хто сьогодні стоїть за спиною президента Зеленського,

– сказала Верещук.

Вона додала, що всі ці світові лідери поки не попереду та навіть не поряд. "Ми прикриваємо їх своїми тілами", – підкреслила віцепрем'єрка.

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