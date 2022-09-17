Об этом сообщил Владимир Зеленский в интервью Reuters. Журналисты спросили президента, помогали ли западные партнеры планировать эту операцию.

Внимание Тишина дала нам возможность сделать неприятный сюрприз врагу, – Зеленский о контрнаступлении ВСУ

Мы работаем как партнеры, на поле боя – воюют украинцы,

– подчеркнул Владимир Зеленский.

Действия ВСУ поразили международных партнеров

По мнению президента, именно контрнаступление наших военных положительно повлияло на решения международных партнеров. Успех наших военных поразил другие страны, что вдохновило их увеличить военную помощь.

Смотрите интервью Зеленского:

Кратко о контрнаступлении ВСУ

В конце августа – начале сентября украинские защитники начали контрнаступление на Юге и Востоке страны. По данным Минобороны Украины, в Харьковской области ВСУ с 6 по 14 сентября освободили примерно 8,5 тысяч километров квадратных территории и почти 150 тысяч украинцев.

На юге Украины с начала активного продвижения ВСУ освободили 13 населенных пунктов и сдвинули линию фронта.

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