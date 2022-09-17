Про це повідомив Володимир Зеленський в інтерв'ю Reuters. Журналісти запитали у президента, чи допомагали західні партнери планувати цю операцію.

Увага Тиша дала нам можливість зробити неприємний сюрприз ворогу, – Зеленський про контрнаступ ЗСУ

Ми працюємо як партнери, на полі бою – воюють українці,

– наголосив Володимир Зеленський.

Дії ЗСУ вразили міжнародних партнерів

На думку президента, саме контрнаступ наших військових позитивно вплинув на рішення міжнародних партнерів. Успіх наших військових вразив інші країни, що надихнуло їх збільшити військову допомогу.

Дивіться інтерв'ю Зеленського:

Коротко про контрнаступ ЗСУ

Наприкінці серпня — на початку вересня українські захисники розпочали контрнаступ на Півдні й Сході країни. За даними Міноборони України, у Харківській області ЗСУ з 6 до 14 вересня звільнили приблизно 8,5 тисяч кілометрів квадратних території й майже 150 тисяч українців.

На півдні України від початку активного просування ЗСУ звільнили 13 населених пунктів і посунули лінію фронту.

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