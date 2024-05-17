Очень подробный и длительный разговор о защите и восстановлении нашей энергетики, в целом ситуации в энергосфере.

Премьер-министр Шмигаль, министр энергетики, военные, представители энергокомпаний. Теперь после российских ударов наша энергетика потеряла существенную часть генерации. И нужно время на восстановление. Нужно много усилий для дальнейшего развития энергетики – новой энергетики, которая будет способна работать, несмотря на угрозы российского террора. Плюс уже готовимся к следующему отопительному сезону, и это предполагает, в частности, плановые ремонты и подготовку атомной генерации. Поэтому сейчас снова есть потребность в очень рациональном, продуманном потреблении электричества. –

И на уровне правительства, и на уровне областных и местных властей, от энергетических компаний должно быть обеспечено полное информирование общества о том, как происходят сейчас отключения электричества, когда есть пиковая нагрузка и почему нужно сознательное отношение каждого к потреблению.

Конечно, мы работаем над тем, чтобы дать Украине больше защиты ПВО. Работаем со всеми партнерами и действительно в постоянном режиме, убеждаем их.