"Дуже детальна й тривала розмова щодо захисту та відновлення нашої енергетики, загалом ситуації в енергосфері.

Прем’єр-міністр Шмигаль, міністр енергетики, військові, представники енергокомпаній. Зараз після російських ударів наша енергетика втратила суттєву частину генерації. І потрібен час на відновлення. Потрібно багато зусиль для подальшої розбудови енергетики – нової енергетики, яка буде здатна працювати попри загрози російського терору. Плюс уже готуємось до наступного опалювального сезону, і це передбачає, зокрема, планові ремонти та підготовку атомної генерації. Тому зараз знову є потреба в дуже раціональному, продуманому споживанні електрики. –

І на рівні уряду, і на рівні обласної та місцевої влади, від енергетичних компаній має бути забезпечено повне інформування суспільства про те, як відбуваються зараз відключення електрики, коли є пікове навантаження та чому потрібне свідоме ставлення кожного й кожної до споживання.

Звичайно, ми працюємо над тим, щоб дати Україні більше захисту ППО. Працюємо з усіма партнерами і дійсно в постійному режимі, переконуємо їх.

