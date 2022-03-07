Украина будет настаивать на новых встречах. Об этом в видеообращении сказал Президент Украины Владимир Зеленский, сообщает 24 канал.

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Украина будет настаивать на следующих переговорах с Россией

"Хотелось бы сказать третий и финальный (раунд переговоров – 24 канал), но мы реалисты. Поэтому будем говорить, настаивать на переговорах, пока не найдем способ сказать нашему народу: "Вот, мы придем к миру", – подчеркнул Зеленский.

Он заметил, надо осознавать, что каждый день борьбы, сопротивления создают для Украины лучшие условия, сильную позицию, чтобы гарантировать наше будущее – в мире.

Обращение Владимира Зеленского за вечер 7 марта: смотрите видео

"После этой войны, кроме погибших людей и разрушенных городов, война оставляет уничтоженными и стремления, которые прежде казались жизненно важными, а сейчас уже и не вспоминаешь о них", – отметил президент.

Напомним, что третий раунд переговоров Украины и России состоялись 7 марта. По информации Михаила Подоляка, удалось получить некоторые результаты, положительные с точки зрения логистики гуманитарных коридоров.

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