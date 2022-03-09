Тогда решили сжечь машину и бежать пешком, знали направление лишь на восток, откуда и пришли.
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Как попали в плен
Россияне бродили 4 – 5 дней по лесам, однако на 4 день вышли к поселку. Рассказывают, что там возникла перестрелка.
Затем оккупанты решили провести переговоры и сдаться в полном составе в плен.
В плену к россиянам хорошо относились
После этого россиян передали в отделение полиции.
Встретили нас хорошо, накормили, напоили, разместили у себя,
– говорят пленные.
Они отмечают, что, несмотря на все обстоятельства, украинцы были доброжелательными к оккупантам. Затем отвезли к медикам.
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