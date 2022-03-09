Тогда решили сжечь машину и бежать пешком, знали направление лишь на восток, откуда и пришли.

Читайте также Видели, как вперед на территорию Украины палил шквал огня, – оккупант о входе на Черниговщину

Как попали в плен

Россияне бродили 4 – 5 дней по лесам, однако на 4 день вышли к поселку. Рассказывают, что там возникла перестрелка.

Затем оккупанты решили провести переговоры и сдаться в полном составе в плен.

В плену к россиянам хорошо относились

После этого россиян передали в отделение полиции.

Встретили нас хорошо, накормили, напоили, разместили у себя,

– говорят пленные.

Они отмечают, что, несмотря на все обстоятельства, украинцы были доброжелательными к оккупантам. Затем отвезли к медикам.

Может заинтересовать – Оккупанты указывают дорогу российскому кораблю:

Оперативная информация спасает жизни. Читайте наш телеграм, там мы сейчас самые быстрые. Круглосуточно!