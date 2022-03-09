Тоді вирішили спалити машину та втікати пішки. Знали напрям лиш на схід, звідки й прийшли.
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Як потрапили в полон
Росіяни бродили 4 – 5 днів по лісах, однак на 4 день вийшли до селища. Розповідають, що там виникла перестрілка.
Потім окупанти вирішили провести переговори і здатися в повному складі в полон.
У полоні до росіян добре ставились
Після цього росіян передали до відділку поліції.
Зустріли нас добре, нагодували, напоїли, розмістили у себе,
– кажуть полонені.
Вони наголошують, що, попри всі обставини, українці були доброзичливими до окупантів. Потім відвезли до медиків.
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