Видео предатель опубликовал на своей странице в соцсетях. Интересно, что коллаборант "защебетал" на украинском языке, обращаясь к украинцам, сообщает 24 Канал.

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"Мы – не враги"

Россияне на временно оккупированных территориях начинают бежать из-за страха контрнаступления ВСУ, Херсонская область – не исключение. Коллаборант решил обратиться к украинским военнослужащим именно 9 мая, потому что это "объединяющий праздник". Свои пропагандистские нарративы он выразил на украинском языке, очевидно, чтобы хоть как-то привлечь внимание.

В свои "речи" он сделал несколько маразматических заявлений. В частности, предложил забыть все споры, потому что мы – "родные люди".

"Лично хочу обратиться к украинским воинам. Ребята… Мы не враги. Поймите, мы преимущественно родные люди. И было время, когда мы, может, и спорили, а может, и не спорили, но у нас есть все для того, чтобы забыть споры", – заявил гауляйтер Херсонской области.

Однако и на этом предатель не остановился. Сальдо продолжил распространять путинские тезисы и винить в войне Запад. Более того, он предложил "объединиться" и развернуться против "общего врага".

Забудем все, что было. Объединимся и развернемся в другую сторону и сделаем все, чтобы завершить войну. И мы снова жили бы дружно вместе,

– предложил кремлевский прихвостень.

"Только у нас такое безобразие"

Больше всего изменника волнует декоммунизация и уничтожение памятников. Однако он не упоминает о том, как российские террористы ежедневно обстреливают территорию Украины, уничтожая города и деревни. Пропагандируя кремлевские нарративы, коллаборант говорит, что в России якобы с уважением относятся к украинским памятникам культуры. А в Украине, по словам Сальдо, происходит "безобразие", потому что происходит декоммунизация.

В своем плачевном видео коллаборант также обвинил во всем "американцев", которые якобы запугали украинцев и заставляют воевать против "братских народов".

Предатель "защебетал" на украинском языке: смотрите видео

Суд конфисковал имущество предателя

Высший антикоррупционный суд конфисковал имущество предателя Владимира Сальдо . Среди конфискованных активов – компания ПАО "Каштан", занимающаяся добычей декоративного и строительного камня, известняка и других материалов, а также 30% транспортной компании "Дельта Сервис".

Кроме того, ВАКС также изъял гостиницу и трехэтажный дом в Херсоне, площадью 226 квадратных метров, квартиры в Херсоне и Одессе, квартиры в Ялте, квартиру с двумя паркоместами в Ореанде, автомобиль и несколько земельных участков. Однако дочь коллаборанта осталась с имуществом. Суд отказался конфисковать ее компании.