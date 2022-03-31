Российский оккупант: "Мы не видим здесь нацистов"

Российский оккупант высказал свое мнение о полномасштабной войне, которую Россия развязала против Украины. Российская пропаганда заявляла о "денацификации" Украины, но оказывается, что сама исповедует нацизм.

Стоит внимания Дали заржавевшее оружие, оно рассыпалось в руках, – пленные из Донбасса.

Российский солдат в перехваченном разговоре сказал, что они чувствуют себя, как фашисты и оккупанты.

Мы все относимся к себе, как к фашистам, как к оккупантам. Мы не правы в этом конфликте, это не наш конфликт,

– заявил враг.

Он также не понимает, против кого и против чего Россия воюет в Украине. Оккупант не видит никаких нацистов в Украине.

"Мы не видим здесь нацистов. Мы не видим здесь ничего. Мы разговариваем с местными, они говорят: "да вы что, нас никогда в жизни не бомбили", – рассказал солдат.

Российский солдат рассказал, что вражеская армия выживает в основном благодаря мародерству. Он заявил, что в войне против Украины его рота потеряла 30% личного состава и всю технику.

Видео перехваченного разговора

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