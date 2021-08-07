Именно дедушка много лет назад привел американца в спорт и был его наибольшей поддержкой. Олимпийский чемпион расплакался, показав письмо родственнику.

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Олимпийский чемпион показал записку умершему дедушке

Райан Крузер родился в семье метателей. Его дедушка также занимался этим видом спорта.

Его дед Ларри Кроузер был заядлым метателем мяча. Когда Райан был маленьким, он стучал в дверь деда и тренировался у него на заднем дворе,

– рассказывают на сайте Олимпиады.

В этом году Райан Кроузер на Олимпиаде-2020 во второй раз стал олимпийским чемпионом, побив собственный Олимпийский рекорд с Рио-2016.

Сам спортсмен рассказал, что свою победу он посвятил дедушке. Тот помер⁠ незадолго до отлета спортсмена в Токио.

Дедушка. Мы сделали это. Олимпийский чемпион 2020!

– написал спортсмен в письме.

Именно дедушка сыграл ключевую роль в карьере спортсмена. Он привел его в спорт и именно на его заднем дворе внук тренировался в первый и последний раз – учился метанию ядра.

Райан Кроузер рассказал, что было очень грустно потерять дедушку незадолго до Олимпиады, и он все равно чувствует его поддержку.

Что известно о Райане Кроузере: коротко

Источник: Википедия