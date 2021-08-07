Саме дідусь багато років тому привів американця у спорт та був його найбільшою підтримкою. Олімпійський чемпіон розплакався, показавши листа родичу.

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Олімпійський чемпіон показав записку померлому дідусю

Райан Крузер народився в сім'ї метальників. Його дідусь також займався цим видом спорту.

Його дід Ларрі Кроузер був завзятим метальником м'яча. Коли Раян був малим, він стукав у двері діда і тренувався у нього на задньому дворі,

– розповідають на сайті Олімпіади.

Цього року Раян Кроузер на Олімпіаді-2020 вдруге став олімпійським чемпіоном, побивши власний Олімпійський рекорд з Ріо-2016.

Сам спортсмен розповів, що свою перемогу він присвятив дідусю. Той помер⁠ незадовго до відльоту спортсмена в Токіо.

Дідусю. Ми зробили це. Олімпійський чемпіон 2020 року!

– написав спортсмен в листі.

Саме дідусь відіграв ключову роль у кар'єрі спортсмена. Він привів його у спорт та саме на його задньому дворі внук потренувався вперше та згодом – вчився метанню ядра.

Раян Кроузер розповів, що було дуже сумно втратити дідуся незадовго до Олімпіади, та він однаково відчуває його підтримку.

Що відомо про Раяна Кроузера: коротко

Джерело: Вікіпедія