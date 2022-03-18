Такое мнение в эфире 24 каналу высказал Андрей Пионтковский – российский публицист, проживающий сейчас в США. По его словам, варианты развития событий станут заметны в ближайшие 2 дня.

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Пионтковский: Есть 2 варианта развития событий

Пионтковский напомнил, что в Кремле вообще планировали за три дня захватить Украину всеми средствами. Однако у них не получилось и появились переговоры и возможные соглашения.

В ближайшие 2 дня мы увидим. Мы сейчас на развилке,

– подчеркнул он.

Российский публицист считает, что существует 2 варианта развития событий. Путин таки пойдет на определенное соглашение, которое даст ему каким-то образом "продать" хоть победу.

Он, по мнению Пионтковского, скажет: "Мы спасли от геноцида население Донбасса, добились невступления Украины в НАТО и уничтожили большую часть потенциала".

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Другим же вариантом является массированная бомбардировка городов – то, что он делал в Чечне и Сирии, и то, во что он уже превратил, например, Мариуполь, отметил публицист.