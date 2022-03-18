Таку думку в ефірі 24 каналу висловив Андрій Піонтковський – російський публіцист, який зараз проживає у США. За його словами, варіанти розвитку подій стануть помітними у найближчі 2 дні.

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Піонтковський: Є 2 варіанти розвитку подій

Піонтковський нагадав, що у Кремлі взагалі планували за 3 дні захопити Україну всіма засобами. Проте у них не вийшло і з'явились переговори та певні можливі угоди.

Найближчі 2 дні ми побачимо. Ми зараз на роздоріжжі,

– підкреслив він.

Російський публіцист вважає, що є 2 варіанти розвитку подій. Путін таки піде на певну угоду, яка дасть йому у якийсь спосіб "продати" хоч перемогу.

Він, на думку Піонтковського, скаже: "Ми врятували від геноциду населення Донбасу, добились невступу України в НАТО та знищили більшу частину потенціалу".

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Іншим же варіантом є масоване бомбардування міст – те, що він робив у Чечні і Сирії та те, у що він уже перетворив, наприклад, Маріуполь, зазначив публіцист.